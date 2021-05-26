Прокуратура: Двое мужчин за $3,5 млн «продавали» должность главы Кировоградской ОГА

Новости

Pepi Stojanovski / Unsplash

В Офисе генерального прокурора заявили, что разоблачили двух мужчин, которые «продавали» должность главы Кировоградской облгосадминистрации за $3,5 миллиона.

Об этом сообщили в пресс-службе ОГП.

По данным следствия, злоумышленники обещали за взятку «повлиять» на должностных лиц Офиса президента и Кабинета министров и решить вопрос о назначении потерпевшего в этом деле на должность главы Кировоградской ОГА.

При этом один из злоумышленников представился советником президента. На самом деле они, как добавляют в прокуратуре, не имели никакого отношения к органам госвласти.

Мужчин уличили в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса). Их уже задержали, решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.