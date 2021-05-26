Мэр Киева Кличко: Проезд в общественном транспорте подорожает, но не до 25 гривен

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Чузавков Сергей / УНИАН фото

Городская власть Киева не планирует повышать стоимость проезда в общественном транспорте до 20—25 гривен, но само повышение все же ожидается.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире телеканала «НАШ».

«Профсоюзы пришли с предложением повысить тарифы и звучали и 25, и 20 гривен за проезд. Действительно, у нас проблема с проездом, и на сегодня проезд в Киеве самый дешевый вообще по Европе», — заявил Кличко и объяснил, что в других украинских городах (Львове и Запорожье) цены на проезд уже повысили.

«Одно могу сказать, что тема повышения тарифа назрела, но могу гарантировать, что до 25 или 20 гривен, до таких цифр поднимать ни в коем случае мы не планируем», — убежден мэр.

Кличко так и не назвал, на сколько подорожает проезд, но обещал, что тариф будет «экономически обоснованным», и допустил, что об этом станет известно уже летом.