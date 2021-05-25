В Британии умер Уильям Шекспир — первый вакцинированный от коронавируса мужчина
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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The New York Post / Twitter
В Великобритании скончался 81-летний Уильям Шекспир, который был первым мужчиной в мире, который вакцинировался от коронавируса.
Об этом пишет BBC.
Шекспир получил прививку препаратом от Pfizer еще в декабре 2020 году в Университетской клинике Coventry. Перед ним вакцинировалась Маргарет Кенан — первый вакцинированный от коронавируса человек во всем мире.
Мужчина скончался в госпитале от инсульта. Его друг Джейн Иннес отметил, что «лучшим уважением Уильяму будет — сделать прививку». Жена Шекспира рассказала, что мужчина очень гордился тем, что мог одним из первых в мире вакцинироваться.
«Это было то, чем он очень гордился — он любил видеть новости об этом в СМИ. Он часто говорил об этом с людьми и всегда призывал всех делать прививки», — пояснила она.
- 8 декабря 2020 года в мире началась массовая вакцинация от коронавируса. Первые прививки начали делать в Великобритании.