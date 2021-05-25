ЦИК обжаловала отмену протокола об избрании Вирастюка нардепом
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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Пресс-служба партии «Слуга народа»
Центральная избирательная комиссия обжаловала решение Верховного суда, который отменил протокол ЦИК о признании победителем выборов в Верховную Раду в округе №87 кандидата от «Слуги народа» Василия Вирастюка.
Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
«Сегодня после детальной проработки решения Верховного суда комиссия подала апелляционную жалобу на это решение», — добавили в ЦИК.
В комиссии утверждают, что «нет однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма» для решения ситуации на 87 округе. «В таком случае установления результатов возможно лишь на основании и с учетом выводов суда», — считают в ЦИК.
Отметим, ранее общественная сеть «ОПОРА» объясняла, что в случае подачи апелляции со стороны ЦИК или команды Вирастюка дело будет пересматривать Большая палата Верховного суда как суд апелляционной инстанции. Постановление Большой палаты является окончательным.
- Довыборы в Верховную Раду на 87 округе в Ивано-Франковской области состоялись 28 марта. В последующие дни после выборов кандидаты стали сообщать о фальсификациях. Кандидат от «Свободы» Руслан Кошулинский говорил о подкупе избирателей, кандидат от «слуг» Василий Вирастюк — о «других» нарушениях (без уточнений), а Александр Шевченко от «За майбутнє» в обращении к президенту Зеленскому заявлял, что Вирастюк «пытается сфальсифицировать» результаты голосования.
- Голоса на некоторых участках считали по нескольку раз из-за утери бюллетеней.
- 24 мая стало известно, что Верховный суд отменил протокол ЦИК, которая 19 мая признала победителем выборов Вирастюка.