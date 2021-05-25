ЦИК обжаловала отмену протокола об избрании Вирастюка нардепом

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Пресс-служба партии «Слуга народа»

Центральная избирательная комиссия обжаловала решение Верховного суда, который отменил протокол ЦИК о признании победителем выборов в Верховную Раду в округе №87 кандидата от «Слуги народа» Василия Вирастюка.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

«Сегодня после детальной проработки решения Верховного суда комиссия подала апелляционную жалобу на это решение», — добавили в ЦИК.

В комиссии утверждают, что «нет однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма» для решения ситуации на 87 округе. «В таком случае установления результатов возможно лишь на основании и с учетом выводов суда», — считают в ЦИК.

Отметим, ранее общественная сеть «ОПОРА» объясняла, что в случае подачи апелляции со стороны ЦИК или команды Вирастюка дело будет пересматривать Большая палата Верховного суда как суд апелляционной инстанции. Постановление Большой палаты является окончательным.