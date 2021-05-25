«Шахтер» объявил имя нового главного тренера — это итальянец Де Дзерби

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Донецкий футбольный клуб «Шахтер» объявил имя нового главного тренера — это итальянец Роберто Де Дзерби.

Об этом пишет пресс-служба клуба.

«В ходе двухдневного визита Роберто Де Дзерби ознакомится с инфраструктурой в столице Украины — тренировочным комплексом «горняков» в Святошино и НСК «Олимпийский», где команда проводит свои домашние матчи», — отметили там.

В команде напомнили, что итальянец стал уже 34 тренером в истории «Шахтера». Детали контракта пока не сообщают.