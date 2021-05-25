В Беларуси оппозиционер Северинец получил 7 лет колонии
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Белсат
В Беларуси Могилевский областной суд приговорил к 7 годам колонии строгого режима оппозиционного политика, сопредседателя «Белорусской христианской демократии» Павла Северинца.
Как сообщает «Радыё Свабода», суд вынес приговор по обвинению в «организации массовых беспорядков».
Заседание суда, как и все остальные, проходило в закрытом режиме. В суде пояснили, что на заседаниях разглашались материалы, которые «относятся к охраняемой законом тайне».
Приговоры по обвинению в «массовых беспорядках» вынесены также шестерым активистам «Европейской Беларуси». Им дали от 4 до 7 лет колонии. После приговора Северинец сказал, что «Беларусь будет свободной», а все они прокричали: «Верим, можем, победим».
- Северинец был задержан 7 июня 2020 года. Тогда в Минске проходил пикет по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты, и Северинец провел свой «пикет свободы и солидарности». Они призывал поддержать кандидатуру блогера Сергея Тихановского, политика Николая Статкевича, а также выходить на улицы с митингами. В тот же день его задержали у подъезда дома. Суд несколько раз назначал ему по 15 суток ареста, а в сентябре Северинцу предъявили обвинение в организации беспорядков.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Правозащитный центр «Вясна» признал Протасевича политзаключенным. КГБ Беларуси в ноябре 2020 года внес Протасевича и основателя NEXTA Степана Путило в «список лиц, причастных к террористической деятельности». Протасевичу грозит до 15 лет лишения свободы и он уже «выступил» с видеообращением из СИЗО. Отец заявил, что из него выбили показания.