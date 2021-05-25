Бывший глава Конституционного суда Тупицкий предстанет перед судом за подкуп свидетеля
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Следователи Государственного бюро расследований передали в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Конституционного Суда Александра Тупицкого. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Он будет отвечать перед судом за:
- заведомо ложные показания вместе с искусственным созданием доказательств (ч. 2 ст. 384 УК Украины);
- подкуп свидетеля с целью предоставления ложных показаний (ст. 386 УК Украины).
В октябре 2018 года в одном из кафе города Киева Тупицкий подкупил свидетеля по уголовному производству. Свидетель должен был отказаться от показаний или дать «нужные» показания в пользу бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины, который находился в статусе подозреваемого.
Кроме того, бывший глава КС в 2018 и 2019 годах давал ложные показания по делу о незаконной приватизации бизнесменом Владиславом Дрегером Зуевского энергомеханического завода (город Зугрэс, оккупированная часть Донецкой области).
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. 27 марта 2021 года Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда.
- Тупицкому пытались сообщить о подозрении 24 декабря. Его подозревают в подкупе свидетеля и предоставлении заведомо ложных показаний. В конце концов 19 января ГБР сообщило ему о подозрении.