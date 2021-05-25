Дело ПриватБанка: У Александра Дубилета есть гражданство Израиля

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет, которого Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск, имеет гражданство Израиля.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на его адвоката.

По его словам, Дубилет с 2017 года проживает в Израиле и имеет его гражданство. Так защитник объяснил, почему его подзащитный не присутствует на судебных заседаниях по избранию меры пресечения.

Адвокат добавил, что в связи с пандемией коронавируса гражданам Израиля сейчас запрещено выезжать в определенные страны, в том числе в Украину.