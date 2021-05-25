NASA создаст новую обсерваторию для мониторинга изменений климата
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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NASA Kennedy / Flickr
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) создаст новую обсерваторию для прогнозирования и мониторинга климатических изменений и стихийных бедствий.
Об этом говорится в заявлении агентства.
Таким образом в NASA хотят смягчить последствия стихийных бедствий, бороться с лесными пожарами и улучшать сельскохозяйственные процессы в реальном времени.
Каждый спутник будет уникальным и разработан таким образом, чтобы дополнять другие для создания трехмерного целостного изображения Земли — от коренных пород до атмосферы.
Глава NASA Билл Нельсон отметил, что ураганы стали более интенсивными и разрушительными из-за глобального потепления. По его словам, за последние 30 лет большинство новой информации об изменении климата связаны с исследованиями американского космического управления.
«Новая обсерватория расширит эту работу, предоставит миру беспрецедентное понимание климатической системы Земли, снабдит нас данными нового поколения для смягчения последствий изменения климата и будет защищать наши сообщества от стихийных бедствий», — подчеркнул он.
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