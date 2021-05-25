РосСМИ: Лукашенко на этой неделе поедет на встречу с Путиным. Это будут их третьи переговоры с начала года

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин в эту пятницу, 28 мая, проведут встречу.

Об этом сообщает российское издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в Москве и Минске. Накануне в эфире одного из российских телеканалов сообщали, что Лукашенко и Путин проведут переговоры в Сочи.

О повестке дня встречи официально пока не сообщается. Но, по данным собеседника издания «КоммерсантЪ», представляющего беларусскую сторону, на переговорах речь пойдет о работе над планом, который с 2019 года носит название «Программа действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании союзного государства».