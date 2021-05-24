У вокалиста Måneskin следов наркотиков в организме не обнаружили
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Следов наркотиков в организме вокалиста итальянской группы Måneskin, которая победила на «Евровидении, не обнаружили.
Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза, который организовывает «Евровидение».
Дамиано Давид добровольно сдал тест на наркотики и он показал отрицательный результат. Также вещатель по запросу итальянской делегации провел тщательный анализ всех имеющихся видеозаписей.
«В «Зеленой комнате» не было употребления наркотиков и мы считаем этот вопрос закрытым. Мы обеспокоены тем, что неточные предположения, омрачили дух конкурса и повлияли на группу», — сказано в заявлении.
- Некоторые зрители заподозрили Дамиано Давида в употреблении наркотиков в прямом эфире шоу. В соцсетях публиковали видео, на котором видно, как Давид наклонился к столу и сделал движение, которое расценили, как употребление наркотиков. Что конкретно он сделал — не было видно. В Måneskin отрицали обвинения.