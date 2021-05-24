Глава Минздрава Ляшко: В планах за лето закончить вакцинацию 5 млн украинцев, через 100 дней отчет о работе

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Новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что за это лето планирует добится вакцинации 5 млн украинцев двумя дозами (полностью вакцинировать от коронавируса) или же сделать 10 млн прививок.

Об этом он рассказал в интервью «Левому берегу».

Для этого в стране откроют больше центров вакцинации, но это будет происходить с учетом количества вакцин. По словам Ляшко, он уже пересмотрел все контракты и поставки вакцин, а в ближайшее время получит еще аналитику от закупочных организаций.

«Я уже начал процесс переговоров о переносе поставок с четвертого квартала 2021 года на летние месяцы. Плюс ведутся переговоры с компаниями, с которыми раньше активных переговоров не было, о приоритетности поставок летом», — заявил министр.

Также Ляшко отметил, что через 100 дней работы представит свои результаты, от которых будет зависеть его дальнейшая работа министром.

«Через 100 дней моей работы буду выходить на пресс-брифинг, приду на заседание фракции [«Слуга народа»] и будет приниматься решение, выполнил ли я обещанное и работаю ли я дальше. Я не держусь за кресло, я серьезно говорю, что пришел исполнить поставленную цель — изменить систему здравоохранения», — сказал Ляшко.