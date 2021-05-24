В Кабмине анонсировали санкции СНБО против земельных махинаторов

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Совет национальной безопасности и обороны применит санкции к людям, которые занимались земельными махинациями.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко на форуме «Украина 30. Земля», цитирует пресс-служба ведомства.

«Через санкционный механизм СНБО, через соответствующую подготовку всех материалов, которые мы подготовили в отношении людей, которые занимались земельными махинациями, злоупотребляли правом, аккумулировали огромные массивы земли, будут применены санкции. Мы должны приостановить все процессы несправедливого использования, отчуждения и перепродажи земель», — сказал Лещенко.

Он отметил, что для решения ситуаций, когда земля была приобретена незаконным образом, задействованы «все координаты правоохранительной системы». «Мы готовы предоставлять всю необходимую информацию для установления справедливости. Кража земли не имеет сроков давности», — добавил министр.

Против кого могут ввести санкции, какие будут ограничительные меры и когда примут это решение — в министерстве пока не уточняют.