NBC: Встреча Путина и Байдена, скорее всего, пройдет в Женеве

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Mikhail Svetlov / Contributor / Getty Images

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, вероятнее всего, состоится в швейцарской Женеве.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент NBC Джефф Беннетт со ссылкой на источники в американской администрации.

«Женева, Швейцария, — наиболее вероятное место проведения потенциальной встречи Байдена и Путина», — написал Беннетт, добавив, что получил информацию от четырех источников.