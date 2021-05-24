NBC: Встреча Путина и Байдена, скорее всего, пройдет в Женеве
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Mikhail Svetlov / Contributor / Getty Images
Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, вероятнее всего, состоится в швейцарской Женеве.
Об этом в Twitter сообщил корреспондент NBC Джефф Беннетт со ссылкой на источники в американской администрации.
«Женева, Швейцария, — наиболее вероятное место проведения потенциальной встречи Байдена и Путина», — написал Беннетт, добавив, что получил информацию от четырех источников.
- 13 апреля Джо Байден предложил Путину провести встречу, но в третьей стране — «для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией». Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение изучают и оценивают.
- Площадки для переговоров предложили Финляндия, Австрия, Исландия, Чехия и Швейцария. По данным росСМИ, Кремль рассматривает последний вариант.
- В начале мая Байден заявил, что он ожидает встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня для встреч с лидерами НАТО (саммит G7 и переговоры США—ЕС).