В Минцифры обещают запустить «паспорта вакцинации» в Украине синхронно с ЕС
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
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В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что планируют запустить «паспорта вакцинации» в Украине с 1 июля.
Об этом шла речь на совещании в Офисе президента.
Как отметил министр Михаил Федоров, это пока предварительная дата. Но процесс запуска сертификатов синхронизируют с Европейским Союзом.
Также глава Кабмина Денис Шмыгаль доложил, что через приложение «Дія» на вакцинацию записались 500 тысяч человек. Сейчас вакцинируют тех, кто старше 65 лет.
- Напомним, что Совет Евросоюза рекомендовал открыть границы ЕС для туристов, которые прошли курс вакцинации. Пускать предлагается туристов, которые были вакцинированы препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Среди них вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а также Sinopharm. Российских вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» среди них нет.
- С 15 июня в странах Европейского Союза будут действовать санитарные сертификаты, содержащие информацию о прививках, результатах ПЦР-тестов и другие данные для облегчения путешествий во время пандемии коронавируса.
- Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19.