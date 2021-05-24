В Минцифры обещают запустить «паспорта вакцинации» в Украине синхронно с ЕС

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В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что планируют запустить «паспорта вакцинации» в Украине с 1 июля.

Об этом шла речь на совещании в Офисе президента.

Как отметил министр Михаил Федоров, это пока предварительная дата. Но процесс запуска сертификатов синхронизируют с Европейским Союзом.

Также глава Кабмина Денис Шмыгаль доложил, что через приложение «Дія» на вакцинацию записались 500 тысяч человек. Сейчас вакцинируют тех, кто старше 65 лет.