ВОЗ: За время пандемии не менее 115 тысяч медиков умерли от коронавируса

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что за все время пандемии в мире не менее 115 тысяч медиков умерли от коронавируса.

Об этом он заявил во время выступления на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

«В течение почти 18 месяцев медицинские работники по всему миру стояли на грани жизни и смерти. Они спасли бесчисленное количество жизней и боролись за тех, кто несмотря на все их усилия [умерли]. Многие из них сами заразились, и хотя сообщения об этом мизерные, по нашим оценкам, по крайней мере 115 тысяч медиков заплатили самую высокую цену, служа другим», — подчеркнул Гебреесус.

По его словам, с начала суток, когда проходит ассамблея, уже тысяча людей по всему миру умерли от коронавируса. И еще 400 умрут за то время, что она будет продолжаться.

В связи с этим глава ВОЗ раскритиковал страны мира из-за так называемого вакцинного национализма. Он сообщил, что всего 10 стран мира использовали 75% всех производимых вакцин от коронавируса.

«Количество доз вакцин, введенных на данный момент во всем мире, было бы достаточным для охвата всех медицинских работников и пожилых людей, если бы они распределялись справедливо. Мы могли бы быть в гораздо лучшей ситуации», — отметил Гебреесус.