Лукашенко подписал закон, запрещающий СМИ вести онлайн-трансляции с акций протеста

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@volha.shukaila / TUT.BY

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал три закона, которые ограничивают свободу прессы и массовых мероприятий в Беларуси. Об этом сообщает Белта.

Один из них предполагает запрет на освещение в режиме реального времени массовых мероприятий, «которые проводят с нарушением порядка с целью их популяризации или пропаганды». Данный запрет будет распространяться в том числе на журналистов СМИ. Также журналистам запретили быть организаторами и участниками массовых мероприятий.

Также, например, нельзя публиковать результаты опросов общественного мнения на общественно-политические темы, которые провели без получения необходимой аккредитации. Также нельзя ставить ссылки на материалы, которые содержат информацию, которую нельзя распространять.

Кроме этого, генеральному прокурору, прокурорам областей и города Минска предоставили право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, «через которые распространяются сведения, направленные на пропаганду экстремистской деятельности или содержащие призывы к такой деятельности, а также другая информация, распространение которой может нанести ущерб национальным интересам».

«Чтобы уменьшить иностранное влияние», учредителями СМИ не могут быть ни иностранные компании, ни иностранные лица. Журналиста могут лишить аккредитации, если он распространял ложную информацию.

Также Лукашенко дал силовикам право прекращать работу инфраструктуры (торговых объектов, объектов общественного питания, транспорта, ярмарок, организаций всех форм собственности) в местах проведения массовых мероприятий и по маршрутам следования их участников.