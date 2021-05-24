Задержанного в Минске экс-главреда NEXTA Протасевича признали политзаключенным
- Автор:
- Олег Панфилович
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Задержанного в результате принудительной посадки самолета в Минске бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича признали политическим заключенным.
Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».
«Общественная деятельность Романа Протасевича — это не что иное, как мирная реализация свобод, гарантированных как Конституцией Республики Беларусь, так и международным правом — свободой искать и распространять информацию, выражать свое мнение и так далее», — говорится в заявлении организации.
Организация отмечает, что в соответствии с международными стандартами свободы выражения мнения никто не может подвергаться санкциям из-за своего собственного мнения или убеждений.
«Обвинение Романа Протасевича в разжигании социальной розни против чиновников и милиции, на наш взгляд, не более чем преследование за критику действующей власти. Статья 130 Уголовного кодекса предназначена, прежде всего, для защиты уязвимых групп общества от разжигания ненависти, а не для государственных служащих, не говоря уже об их жесткой критике», — пояснили в организации.
«Вясна» считает преследование Протасевича политически мотивированным, и требует немедленно освободить активиста и прекратить уголовные дела в отношении его.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет компании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Самолет был уже недалеко от Вильнюса, но вернулся на вынужденную посадку в Минск.
- В Беларуси Протасевич находится в «списке лиц, причастных к террористической деятельности». Следственный комитет Беларуси обвинил его в организации «массовых беспорядков, которые происходили на территории Минска с 9 августа 2020 года».