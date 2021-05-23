В Балтийском море судно «Фортуна» продолжило строительство газопровода «Северный поток — 2»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт
Российское судно-трубоукладчик «Фортуна» продолжило прокладывать газопровод «Северный поток — 2» в Балтийском море.
Об этом заявил представитель компании-оператора Nord Stream 2 AG, пишет Zeit.
«Фортуна» сейчас работает в водах Германии согласно имеющимся разрешениям и заявлениям властей», — рассказал он.
Отметим, ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии распорядилось немедленно разрешить строительство двухкилометрового участка в исключительной экономической зоне Германии.
- Компания Nord Stream 2 AG заявляет, что строительство газопровода уже завершено на 94% и «осталось проложить около 120 километров в водах Дании и чуть больше 30 километров в водах Германии».
- Дальнейшему строительству российского морского трубопровода «Северный поток — 2» мешают санкции США. Если трубопровод достроят, Россия получит возможность поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год.
- В Госдепе США в феврале заявили, что из-за угрозы санкций более 15 компаний уже вышли из проекта. 25 февраля проект покинула французская AXA — одна из крупнейших мировых страховых компаний.