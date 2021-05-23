В Балтийском море судно «Фортуна» продолжило строительство газопровода «Северный поток — 2»

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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт

Российское судно-трубоукладчик «Фортуна» продолжило прокладывать газопровод «Северный поток — 2» в Балтийском море.

Об этом заявил представитель компании-оператора Nord Stream 2 AG, пишет Zeit.

«Фортуна» сейчас работает в водах Германии согласно имеющимся разрешениям и заявлениям властей», — рассказал он.

Отметим, ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии распорядилось немедленно разрешить строительство двухкилометрового участка в исключительной экономической зоне Германии.