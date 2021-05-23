В Украине за сутки зафиксировали 2,5 тысячи новых случаев коронавируса. Больше всего — в Днепропетровской области

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В Украине за прошлые сутки, 22 мая, зарегистрировали 2 533 новых случая коронавируса. В частности, заболели 153 ребенка и 31 медработник.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем Telegram-канале.

За сутки госпитализирован 1 701 человек, выписаны из больниц 3 104 пациента, летальных случаев — 89, выздоровели 8 937 человек. Проведено 34 506 тестирований, из них 16 285 — по методу ПЦР, 3 730 — по методу ИФА, 14 491 исследование экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировали в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.

Всего с начала пандемии в Украине заболел 2 182 521 человек, выздоровели 1 950 562 пациента, летальных случаев — 49 368, проведено 10 013 773 ПЦР-тестирования.