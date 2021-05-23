Италия победила на «Евровидении». Украина заняла 5 место
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
Пресс-служба оргкомитета Евровидения-2020
На песенном конкурсе «Евровидение-2021», который состоялся в Роттердаме, победила Италия. За группу Maneskin отдали 524 голоса.
На втором месте Франция, на третьем — Швейцария, а на четвертом — Исландия. Украину представляла группа Go_A. Она получила 364 голоса (97 от национальных жюри и 267 — от зрителей) и заняла 5 место. Отметим, что впервые выступление Украины было полностью на украинском языке.
В финал также еще вышли Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Сан-Марино, Греция, Молдова, Исландия, Сербия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия и Швейцария.
Представители Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции попали туда автоматически — они самые крупные плательщики взносов в казну Европейского вещательного союза (организатора «Евровидения»).
Отметим, что фаворитом букмекеров была именно Италия, на втором месте была Франция, третье место — за Мальтой, на четвертом — Швейцария. Украина замыкала пятерку лидеров.
- В этом году к участию в конкурсе не допустили Беларусь. Организаторы не утвердили песню ее представителей — по их словам, композиция «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» ставит под сомнение аполитичность конкурса.
- В 2020 году из-за пандемии коронавируса песенный конкурс отменили.