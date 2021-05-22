В Киеве силовики жестко задержали беларуса, который хотел перебросить мешок с навозом в посольство. Нацгвардия извинилась
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- Ангелина Шеремет
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Радыё Свабода / Telegram
В Киеве возле посольства Беларуси силовики задержали беларусского активиста за протест и попытку перебросить через забор мешок с навозом. Правоохранители составили протокол и отпустили задержанного, а Нацгвардия извинилась за высказывания при задержании.
Об этом сообщает беларусская служба «Радио Свобода».
Активиста зовут Петр Маркелов, он несколько месяцев живет в Украине. При задержании Маркелов подчеркивал, что своей акцией хотел привлечь внимание к событиям в Беларуси и к факту смерти 21 мая политзаключенного в беларусской тюрьме. Активист объяснял, что акцию устроил против посольства и власти Беларуси, а не против Украины.
На видео с моментом задержания видно, как один из силовиков кричал на Маркелова и угрожал, что его депортируют за нарушение общественного порядка. Полиция составила на активиста протокол за мелкое хулиганство и отпустила.
Позже представитель оперативного управления Нацгвардии Владимир Швец извинился за высказывания нацгвардийца, которые были сказаны «в эмоциях».
«Прошу прощения за эти эмоции. Но поймите, мы не ожидали такой провокации», — сказал он.
- С начала августа граждане Беларуси протестуют против переизбрания президентом Александра Лукашенко. Активные протесты длились с 9 до 11 августа, когда силовики задержали больше людей. Многие из них были избиты и получили наказание по решениям судов. Более 400 человек уже осуждены. 290 человек в Беларуси признаны политическими заключенными.