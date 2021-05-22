После начала вакцинации в мире появилось 9 новых долларовых миллиардеров — это гендиректора Moderna и BioNTech
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
После начала вакцинации от коронавируса девять человек стали долларовыми миллиардерами — они разбогатели за счет роста прибыли фармацевтических компаний от производства этих самых вакцин.
Об этом сообщает CNN.
Список миллиардеров:
- гендиректор американской компании Moderna Стефан Бансель ($4,3 миллиарда);
- сооснователь и руководитель немецкой компании BioNTech Угур Шахин ($4 миллиарда);
- иммунолог и инвестор Moderna Тимоти Спрингер ($2,2 миллиарда);
- председатель совета директоров Moderna Нубар Афеян ($1,9 миллиарда);
- председатель компании ROVI, которая производит упаковку для Moderna Хуан Лопес-Бельмонте ($1,8 миллиарда);
- ученый и инвестор Moderna Роберт Лангер ($1,6 миллиарда);
- соучредитель и главный научный сотрудник китайской фармкомпании CanSino Biologics Чжу Тао ($1,3 миллиарда);
- соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Цю Дунсу ($1,2 миллиарда);
- соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Мао Хуайхуа ($1 миллиард).
Их общее состояние оценивается в $19,3 миллиарда. По данным Oxfam, этой суммы достаточно для вакцинации около 780 миллионов человек в странах с низким уровнем дохода, однако эти страны получили только 0,2% от общемирового объема вакцин.
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