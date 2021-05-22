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После начала вакцинации в мире появилось 9 новых долларовых миллиардеров — это гендиректора Moderna и BioNTech

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

После начала вакцинации от коронавируса девять человек стали долларовыми миллиардерами — они разбогатели за счет роста прибыли фармацевтических компаний от производства этих самых вакцин.

Об этом сообщает CNN.

Список миллиардеров:

Их общее состояние оценивается в $19,3 миллиарда. По данным Oxfam, этой суммы достаточно для вакцинации около 780 миллионов человек в странах с низким уровнем дохода, однако эти страны получили только 0,2% от общемирового объема вакцин.