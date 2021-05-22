Иран отказался признавать решение суда Канады, который назвал уничтожение самолета МАУ терактом
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- Олег Панфилович
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Anadolu Agency / Contributor / Getty Images
Власти Ирана не признают решение Высшего суда Онтарио (Канада), который определил террористическим актом уничтожение самолета МАУ PS752 Тегеран — Киев.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что высший суд Онтарио не имел юрисдикции принимать подобное решение. «Все знают, что канадский суд не имеет юрисдикции над этой авиакатастрофой, поскольку она произошла за пределами Канады», — заявил пресс-секретарь МИД Саид Хатибзаде. Также, по его словам, решение суда «не базируется на показаниях очевидцев».
Накануне стало известно, что канадский суд удовлетворил иск против Ирана четырех семей, родственники которых погибли в авиакатастрофе. Судьи опирались в своем решении на выводы двух экспертов — военные «Корпуса стражей исламской революции» умышленно сбили самолет и знали, что рейс был гражданским. Истцы теперь смогут требовать компенсации у Ирана.
- 8 января 2020 года в столице Ирана после взлета двумя ракетами ПВО был сбит пассажирский рейс МАУ PS752. Все 176 человек (57 канадцев) на борту погибли. Через несколько дней Иран признал, что его войска случайно сбили самолет. Разведки США и стран Евросоюза еще 9 января сообщали, что в трагедии виноваты военные. Украинские власти заявили об ответственности Ирана 11 января.
- В Министерстве обороны Ирана считают ответственным за трагедию оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня «без разрешения». Комплекс ПВО «забыли» перенастроить после перемещения, поэтому он ошибочно определил самолет как цель.
- 17 марта Иран обнародовал окончательный отчет по авиакатастрофе. Украина назвала его циничным и манипулятивным. Вскоре МИД Украины обвинил Иран в манипуляциях и отказе от сотрудничества в расследовании.