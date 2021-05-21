Зеленский ввел бывшего министра Милованова в наблюдательный совет «Укроборонпрома»

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Пресс-служба Кабинета министров Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел бывшего министра экономики и внештатного советника главы Офиса президента Тимофея Милованова в наблюдательный совет «Укроборонпрома».

Об этом говорится в его указе.

Вместе с Миловановым в наблюдательный совет вошли:

Александр Носов — человек с таким же именем был владельцем и директором ООО «Днепр Спецтех».

Ростислав Шурма — бывший директор завода «Запорожсталь», в 2019 году баллотировался в Раду от «Оппозиционного блока».

Напомним, что комитет рекомендовал Раде законопроект о реформировании «Укроборонпрома». Его преобразуют в холдинг «Оборонительные системы Украины». Процесс его создания и новых бизнес-единиц должен быть завершен в 2021 году. После этого новый холдинг получит возможность самостоятельно привлекать инвестиции и кредиты на разработку современных видов вооружения.