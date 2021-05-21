Нардеп Кива отреагировал на иск САП по жомовой яме: Спокойно пойду в суд
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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Гонтарь Владимир / УНИАН
Нардеп «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива назвал необоснованными требования Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которая просит суд взыскать с него 1,2 миллиона гривен дохода, полученных им за сдачу в аренду жомовой ямы.
Об этом Кива заявил в комментарии «Радио Свобода».
Депутат утверждает, что для него была новостью информация от САП, что жомовая яма ему не принадлежит.
«На момент заключения договоров аренды имущество было задекларировано и из полученной прибыли были уплачены все налоги. Поэтому нарушения закона там не было. Сегодня мы видим, что САП выдвигает мне нарушения в том, что якобы жомовая яма мне не принадлежит. И это для меня было новостью, когда я вдруг увидел, что та печально известная жомовая яма [...] перестала мне принадлежать. И как добропорядочный гражданин я уже обратился в суд для установления истины и первую инстанцию уже выиграл», — сказал депутат.
Кива называет действия САП «очередной комбинацией власти, которая бьется в истерии и ищет любую возможность для уголовного преследования оппозиционных политиков». «Я спокойно пойду в суд и готов отстаивать свою позицию. Я закон не нарушал», — резюмировал нардеп.
- САП 20 мая обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о взыскании с Кивы 1,2 миллиона гривен из-за незаконной передачи в аренду жомовой ямы. Следователи установили, что он не владел жомовой ямой и не имел права на ее использование.
- Отметим, Кива внес жомовую яму в свою декларацию за 2019 год, но уже в декларации за 2020 год она исчезла.
- В январе 2021 года журналисты Bihus.Info выяснили, что фирма, которая заплатила Киве 1,2 миллиона за аренду ямы, была основана жителем «ЛНР». Ее печать была найдена во время спецоперации СБУ по выявлению конвертационного центра.
- Ранее журналисты также обнаружили у Кивы незадекларированную квартиру на улице Лютеранской в центре Киева. Сам нардеп в декларации указал, что живет в однокомнатной квартире на Харьковском массиве, однако соседи уверяют, что никогда его там не видели.