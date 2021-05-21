Рада приняла в первом чтении изменения в закон о НАБУ. Что они означают

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Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект об изменениях в закон о Национальном антикоррупционном бюро. Это делают для того, чтобы привести его в соответствие с Конституцией.

За это решение проголосовали 288 нардепов.

223 голоса дали нардепы из «Слуги народа», 23 — из «Европейской солидарности», 18 — из «Голоса», 13 — из группы «Довіра», а также 4 депутата от «За майбутнє» и 7 внефракционных.

Авторами законопроекта выступило руководство «Слуги народа» — председатель фракции Давид Арахамия, председатель партии Александр Корниенко и руководительница антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина.

Документ предусматривает, что НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. То есть формально оно будет подчинено Кабмину, но закон сделает невозможным любое вмешательство правительства в деятельность Бюро.

Также будут внесены изменения в процедуру избрания нового директора Бюро. В комиссии будет 6 членов, которых назначает Кабмин. Однако трое из них должны быть международными представителями. Именно эта комиссия должна выбрать двух кандидатов на должность председателя НАБУ, одного из которых назначает Кабмин.

В переходных положениях к законопроекту указано, что до избрания нового директора НАБУ действующий глава, то есть Артем Сытник, продолжает выполнять свои обязанности.