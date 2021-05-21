Оригинал конституции Орлика выставят в «Софие Киевской». В МИД заявили, что переговоры были очень сложными

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Оригинал конституции Пилипа Орлика 1710 года, который ко Дню Независимости Украины привезут из Швеции, будет выставлен на обозрение всех желающих в заповеднике «София Киевская».

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, но не озвучил точные даты выставки.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что процесс переговоров был очень сложным. «Нам предлагали копию, но мы хотели только оригинал, который никогда не был в Украине. И поэтому я особенно благодарен Швеции за проявление настоящей солидарности с Украиной и взаимной готовности в дальнейшем развивать тысячелетние связи между нашими народами», — рассказал он в Facebook.

Министр тоже не уточнил, сколько именно будут находиться рукопись в Украине, но отметил, что из Швеции также привезут гетманскую булаву, которая, по легенде, после гетмана Ивана Мазепы принадлежала Орлику.