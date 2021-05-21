В США россиянину дали 5 лет тюрьмы за кибератаки. Он признал свою вину
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Brian Klug / Flickr
Суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил к 5 годам тюремного заключения гражданина России Антона Богданова за мошенничество с налогами и хакерские атаки на частные фирмы.
Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Минюст США.
По данным следствия, 35-летний Богданов по прозвищу «Кусок» с 2014 по 2016 годы вместе с сообщниками взламывал компьютерные системы фирм по подготовке налоговой отчетности и воровал данные клиентов. С их помощью он получал возврат переплаты по налогам, подделывая декларации. Речь идет о сумме примерно в $1,5 млн.
Богданов признал свою вину. Суд также оштрафовал его на $476 тысяч.
- Богданов был задержан в 2018 году в Бангкоке (Таиланд). В 2019 году его экстрадировали для суда в США.
- В начале мая двое россиян и выходцы из Литвы и Эстонии признали себя виновными в кибератаках на финансовые организации и физлиц США. Все четверо занимались распространением вредоносных программ и похищением данных. Каждому из них грозит до 20 лет заключения.
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