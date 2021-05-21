Швеция вышла на первое место в Европе по показателю заболеваемости коронавирусом

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Bloomberg / Contributor

В Швеции за последние 14 дней зарегистрировали 577 новых случаев на 100 тысяч жителей — это самый высокий показатель среди стран Европейской экономической зоны. Об этом сообщает Европейская правда.

Однако это произошло не из-за ухудшения ситуации в самой Швеции, а из-за более стремительного улучшения ситуации в ряде других стран, которые были лидерами в списке в предыдущие месяцы. Однако, несмотря на высокий уровень заболеваемости, число смертей от коронавируса в Швеции низкое: около 12 на миллион человек.

На втором месте по показателю новых больных Литва (563 случая на 100 тысяч жителей), а на третьем — Кипр — 522 случая. При этом в соседней со Швецией Финляндии зарегистрировали всего 53 новых случая на 100 тысяч жителей.

Наилучшая ситуация — в Финляндии, Португалии, Румынии, а также на Мальте и в Исландии, где показатели меньше 100 на 100 тысяч населения.