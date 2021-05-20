Кулеба: Готовится назначения главы миссии Украины при НАТО. Ее впервые возглавит женщина
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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NATO North Atlantic Treaty / Flickr
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что вскоре должно состояться назначение главы миссии Украины при НАТО — ее впервые возглавит женщина. Сейчас кандидат проходит сертификацию по безопасности.
Об этом сообщает Укринформ.
«Сейчас завершается оформление посла в НАТО. Скоро будет назначен. Там не нужен агреман, при международной организации нужно пройти сертификацию по безопасности, и именно сейчас человек ее проходит. Это новая кандидатура, это будет первая женщина-посол Украины при НАТО в истории», — отметил Кулеба.
Кто именно возглавит миссию при Альянсе — во внешнеполитическом ведомстве пока не уточняют.
Отметим, миссия Украины при НАТО — дипломатическое представительство при международной организации, основанное для обеспечения постоянного сотрудничества Украины с НАТО и участия в Совете евроатлантического партнерства. Должность главы миссии вакантна с августа 2019 года.
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