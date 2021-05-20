Николаевский горсовет не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального — не хватило голосов

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Николаевский городской совет не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

«Позор тем депутатам Николаевского городского совета и организаторам недостойного голосования, которые на сегодняшнем пленарном заседании испугались отменить решение «О признании утратившим силу решения городского совета [...] «О предоставлении русскому языку статуса регионального языка Николаева», — написал он.

Также Креминь выложил протокол поименного голосования за это решение: за проголосовали 23 депутата из 28 необходимых. Против было 7 депутатов, воздержался один, еще 15 избранников решили не голосовать.

«Лучшая «слава» для таких избранников — обнародование их фамилий и публичные объяснения своим избирателям. Николаев — украинский город», — добавил языковой омбудсмен.

Креминь подчеркнул, что требует реакции со стороны прокуратуры на бездействие органа местного самоуправления.