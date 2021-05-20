«Семья стоит для меня рядом с Украиной». Зеленский рассказал, от чего будет зависеть его решение идти на второй срок

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока рано говорить, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах главы государства.

Об этом он заявил 20 мая на пресс-конференции по итогам двух лет своей работы.

«Рано отвечать», — сказал он.

Впоследствии Зеленский уточнил, что сейчас этот вопрос не актуален, потому что не прошла еще и половина первого срока.

«Это будет очень зависеть от того процента вещей, которые я пообещал и не сделал... Зависит от семьи. Она стоит для меня рядом с Украиной», — пояснил президент.

Кроме этого, он добавил, что каждый президент должен быть лучше предыдущего.