Рада назначила главу «Укравтодора» Кубракова министром инфраструктуры

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Верховная Рада назначила главу «Укравтодора» Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины.

За проголосовали 284 депутата. В основном кандидатуру поддержали депутаты «Слуги народа».

Кубраков своим приоритетом назвал усиленную работу по направлениям развития железной дороги, Укртрансбезопасности, морского и речного транспорта, а также авиаперевозки.