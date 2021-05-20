Рада назначила главу «Укравтодора» Кубракова министром инфраструктуры
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Верховная Рада назначила главу «Укравтодора» Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины.
За проголосовали 284 депутата. В основном кандидатуру поддержали депутаты «Слуги народа».
Кубраков своим приоритетом назвал усиленную работу по направлениям развития железной дороги, Укртрансбезопасности, морского и речного транспорта, а также авиаперевозки.
- Сегодня, 20 мая, Верховная Рада также проголосовала за нового министра здравоохранения. Им стал уже бывший главный санврач страны Виктор Ляшко.
- Рада еще должна проголосовать за нового главу Минэкономики. На эту должность премьер-министр предложил руководителя налоговой службы Алексея Любченко.