Конгрессмены США получили письмо с просьбой встретиться с Ермаком — «вторым самым влиятельным человеком после президента»

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Сергей Моргунов / «Бабель»

Ряд конгрессменов США получили запрос на встречу с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и анонс его визита в США с 16 по 20 мая, но сам визит не состоялся.

Об этом сообщает «Радио Свобода» и публикует письмо к конгрессменам.

По данным издания, организацией встреч Ермака с конгрессменами занимался американский бизнесмен украинского происхождения Игорь Пастернак. Именно его офис 4 мая разослал ряду конгрессменов письмо с анонсом визита и запросом на встречу.

В письме говорится, что визит запланирован на 16—20 мая, а в делегации примут участие два высокопоставленных чиновника — Андрей Ермак и Алексей Резников, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В письме конгрессменам Ермака представили как «второго самого влиятельного человека в Украине после президента»: «Украинскую делегацию возглавляет господин Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, главный советник президента Украины по вопросам национальной безопасности. Господин Ермак является ближайшим доверенным лицом президента и вторым наиболее влиятельным человеком в Украине после президента. Он курирует вопросы национальной безопасности и является «правой рукой» президента по внутренним и международным вопросам».

Официальной целью визита назвали желание украинской делегации выразить благодарность членам Конгресса США за ответ на российскую агрессию.

В комментарии «Радио Свобода» Андрей Ермак заявил, что ему об этом ничего не известно, и визит на эти даты не планировал. Бизнесмен Игорь Пастернак в комментарии «Радио Свобода» подтвердил, что отправлял имейлы о возможности встречи с Ермаком и Резниковым. В то же время он сказал: «Я не уверен, планировали ли они вообще приехать в Соединенные Штаты». По его словам, идея со встречами «не двигалась вперед».

Резников же сообщил, что это была идея бизнесмена, чтобы он поделился мыслями относительно важности поддержки США с членами Конгресса. Украинское посольство в США сообщило «Радио Свобода», что у них нет информации по поводу организации этого визита.