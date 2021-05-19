«Укрпочта» выключила в отделениях банковские терминалы — это ответ на принудительный перевод пенсионеров в банк

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Соколовская Инна / УНИАН

«Укрпочта» 19 мая выключила все терминалы сторонних банков в своих отделениях и откроет горячую линию для клиентов, не желающих получать пенсию и субсидии в банках.

Об этом гендиректор компании Игорь Смилянский сообщил в Facebook.

Он отметил, что на встрече с премьер-министром 30 апреля решили, что переход пенсионеров на банковские карты — это сугубо добровольное дело и никто не имеет права нарушать права пенсионеров, особенно в 96% населенных пунктов Украины, где нет банков.

В то же время Пенсионный фонд и Управление соцзащиты начали перечислять пенсии и выплаты людям с инвалидностью в банк (ранее их можно было получить в отделениях «Укрпочты»). Поскольку они не исправили ситуацию до 17:00 19 мая, решили выключить терминалы банков.

«С сегодняшнего дня моим приказом выключаются все терминалы сторонних банков в отделениях «Укрпочты». Там теперь будут стоять только наши терминалы. А там, где их пока нет, можно получить услуги через наличные средства. Так что, кто в селе остался — тот и обслуживает клиентов», — пояснил Смелянский.

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Кроме этого, он планирует подать коллективный иск, чтобы открыли уголовное производство в отношении должностных лиц, которые за этим стоят. Всех, кого заставляют открывать банковские счета, просят звонить на горячую линию (044) 354-52-73 или писать на почту pv@ukrposhta.ua.

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