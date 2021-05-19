В ОП не исключают, что Байден может встретиться с Зеленским во время визита в Европу
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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Gage Skidmore / Flickr
Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква не исключает, что встреча главы государства Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена может произойти в июне. В то время президент США будет находиться с рабочим визитом в Европе.
Об этом Жовква заявил в эфире «Украина 24», цитирует Укринформ.
«График президента Байдена, если говорить о его турне по Европе, которое планируется в июне, еще определяется. Поэтому, безусловно, если такая возможность появится в графиках обоих президентов, то такая встреча состоится», — отметил заместитель главы ОП.
Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова сообщала, что украинское посольство в Вашингтоне и американское в Киеве прорабатывают возможность встречи Зеленского и Байдена.
Байден во время своей каденции на посту вице-президента США несколько раз посещал Украину.
- Напомним, 2 апреля состоялся первый телефонный разговор Зеленского с Байденом. Президент США поддержал территориальную целостность и суверенитет Украины и заверил, что Штаты не оставят Украину без поддержки.
- 6 мая в Киеве состоялась первая встреча Зеленского и главы Государственного департамента США Энтони Блинкена. Американская сторона в очередной раз подчеркнула поддержку Украины в реформах и противодействии России, а украинская сторона отметила, что Штаты увеличат свою военную и финансовую поддержку.