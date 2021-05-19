В ОП не исключают, что Байден может встретиться с Зеленским во время визита в Европу

Новости

Gage Skidmore / Flickr

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква не исключает, что встреча главы государства Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена может произойти в июне. В то время президент США будет находиться с рабочим визитом в Европе.

Об этом Жовква заявил в эфире «Украина 24», цитирует Укринформ.

«График президента Байдена, если говорить о его турне по Европе, которое планируется в июне, еще определяется. Поэтому, безусловно, если такая возможность появится в графиках обоих президентов, то такая встреча состоится», — отметил заместитель главы ОП.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова сообщала, что украинское посольство в Вашингтоне и американское в Киеве прорабатывают возможность встречи Зеленского и Байдена.

Байден во время своей каденции на посту вице-президента США несколько раз посещал Украину.