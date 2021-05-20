Большая пресс-конференция Владимира Зеленского. Видеотрансляция
- Автор:
- Марина Колесниченко
- Дата:
-
Пресс-служба Офиса президента Украины
Сегодня Владимир Зеленский проведет ежегодную пресс-конференцию — по итогам двух лет работы. Она состоится на государственном предприятии «Антонов».
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что формат мероприятия будет классическим, а модерировать его будет, скорее всего, глава Директората по вопросам информационной политики ОП Ирина Победоносцева.
Начало трансляции пресс-конференции — в 12:00 (включите напоминание, чтобы не пропустить). Она продлится примерно 2,5 часа.
Вот о чем Владимира Зеленского (скорее всего) будут спрашивать журналисты:
- Конфликт с Виталием Кличко
- Проект «Большое строительство»
- Дело «ЧВК Вагнера»
- Охота на Виктора Медведчука и «деолигархизация»
- Война на Донбассе и переговоры с Россией
- Второй срок Владимира Зеленского