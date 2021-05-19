МИД Украины призвал режим Лукашенко прекратить давление на оппозиционное издание TUT.by

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tut.by

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на последние события в Беларуси, призвав власть самопровозглашенного президента Александра Лукашенко прекратить давление на оппозиционное издание TUT.by.

Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко в Twitter.

Он отметил, что МИД осуждает блокировку беларусскими властями TUT.by и преследование журналистов издания. «TUT.BY известно высокими стандартами журналистики и объективным освещением событий. Призываем беларусские власти прекратить атаки на свободу слова», — заявил Николенко.

Европейский Союз тоже осудил события в Беларуси, призвав отпустить всех задержанных, включая политических заключенных. «Не может быть безнаказанности виновных в нарушении прав человека. ЕС вместе с международным сообществом координируют усилия, чтобы привлечь их к ответственности», — говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий.