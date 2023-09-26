Новий Cyberpunk 2077 з доповненням «Ілюзія свободи» реабілітував польських розробників в очах гравців. Лишилося вирішити проблему з «руснею»

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CD Projekt RED

Двадцять шостого вересня 2023 року вийшла «Ілюзія свободи» — довгоочікуване доповнення до гри Cyberpunk 2077 від польської студії CD Projekt RED. За пʼять днів до виходу DLC вийшло оновлення 2.0, яке багато в чому змінює й основну гру. Cyberpunk 2077 одразу опинилася в топі продажів на Steam — одразу на першому місці серед платних ігор. Причому в лідери вибилася основна гра, яка вийшла ще у 2020 році, а «Ілюзія свободи» поки що на шостому місці. Це й не дивно — гравці спочатку хочуть спробувати оновлений контент загалом, а потім купувати DLC. Ігрові журналісти та оглядачі вже кажуть, що Cyberpunk 2077 нарешті стала майже тою грою, на яку всі колись чекали. Бо у 2020 році це був один з найбільших провалів ігрової індустрії. Тим часом гра вже втрапила у скандал. Разом із оновленням 2.0 там зʼявилася українська локалізація. Російські гравці знайшли в тексті локалізації образливі для себе слова, а польські розробники одразу їх перепросили й пообіцяли розібратися. Українські гравці, своєю чергою, обурилися тим, що польська студія взагалі щось коментує росіянам, адже з весни 2022 року їхні ігри не продаються в росії офіційно. «Бабель» розповідає, як Cyberpunk 2077 три роки перетворювалася з головної ганьби індустрії на одну з кращих ігор останніх років, і в чому суть конфлікту довкола її української локалізації.

Cyberpunk 2077 як найгучніший провал, який не став катастрофою

Польська студія CD Projekt RED зʼявилася в 2001 році й до Cyberpunk 2077 робила лише ігри у всесвіті «Відьмака» письменника Анджея Сапковського. Це була історія поетапного успіху. Перший «Відьмак» 2007 року зібрав гарні відгуки критиків і змусив гравців чекати на другу частину. «Відьмак 2: Убивці королів» 2011 року вже прогримів в індустрії гучніше. У 2014 році тодішній президент США Барак Обама навіть згадав про цю гру, коли говорив про успіхи польської економіки. Хоча зізнався, що особисто в неї не грав.

«Відьмак 3: Дикий гін» 2015 року вивів CD Projekt RED у топи ігрової індустрії. До 2017 року продали понад 20 мільйонів копій, а провідні оглядачі та видання ставили грі переважно 9 з 10 балів. Для жанру рольових ігор у середині 2010-х «Відьмак 3» був тим, чим зараз для нього стала Baldurʼs Gate 3 — головним орієнтиром і надією, що інші розробники будуть на нього рівнятися.

Успіх, який звалився на CD Projekt RED, одночасно став і проблемою. Очікування від їхньої наступної гри були захмарними. Попри те, що CDPR відійшли від всесвіту Сапковського і розробляли гру в іншій франшизі — настільної рольової гри Cyberpunk 2020.

Поляки й самі активно підігрівали інтерес до Cyberpunk 2077, влаштувавши, мабуть, найгучнішу промокампанію в історії ігор — презентації, артбуки і Кіану Рівз, який не тільки став обличчям і голосом одного з головних героїв гри, але й брав участь у промозаходах.

CD Projekt RED

CDPR інтригували гравців обіцянками поєднати міцний кіберпанковий сюжет у стилі Deus Ex з живим відкритим світом, як в іграх серії GTA. У 2018—2019 роках Cyberpunk 2077 зібрала цілу купу попередніх нагород як найочікуваніша гра з найкращим трейлером, графікою та музикою. Самої гри, втім, тоді ніхто ще не бачив.

У 2020 році почалися проблеми. CDPR декілька разів переносили дату релізу, але гравці вірили, що зрештою все ж отримають ту супергру, яку їм обіцяли. Cyberpunk 2077 вийшла 10 грудня 2022 року, після восьми років розробки, і стала загальним розчаруванням. Насамперед її банально недоробили. Юзери ПК ще могли якось у неї пограти, хоча й зі значними багами, а от версія для Playstation в принципі з багів складалася.

Навіть найкращі ігри не ідеальні на релізі, тому майже всі розробники так чи інакше випускають хотфікси — швидко лагодять усі недоліки. Але багів у Cyberpunk 2077 було так багато, що ніякими хотфіксами їх було не виправити.

Але головна проблема була навіть не в цьому. У грі не було обіцяного живого відкритого світу. Для порівняння доречно загадати світ гри Red Dead Redemption 2 від Rockstar Games, яка вийшла за два роки до Cyberpunk 2077. Це пригодницький екшен про Дикий Захід кінця XIX століття. В RDR 2 гравець може взагалі забути про основний сюжет і просто досліджувати світ, полювати, рибалити, рятувати людей або грабувати, шукати скарби та різні секретні місця. А NPC навколо тим часом живуть майже справжнім життям — сплять вночі, їдять, збираються випити в салунах ближче до вечора. Чи, наприклад, грають у карти, і до них можна приєднатися.

Так от, цього всього в Cyberpunk 2077 немає навіть частково. По суті, за межами основного сюжету було лише декілька цікавих побічних завдань, багато одноманітних активностей і помітно штучний світ, де вулицями ходять однакові персонажі й нічого ніколи не змінюється. Якщо в RDR 2 можна було зайти майже в будь-які двері, то в Cyberpunk 2077 місто було просто красивою декорацією, окрім сюжетних локацій. У 2020 році таке вже було соромно називати «відкритим ігровим світом».

Гравці обговорювали й інші слабкі місця гри — погане керування автомобілями, зламану реакцію поліції на дії героя, недороблену рольову систему, де багато навичок виявилися непотрібними, три передісторії героя, які ніяк не впливали на подальший сюжет, і багато іншого.

CD Projekt RED

Редакція «Бабеля» не була винятком. Ми так само чекали на Cyberpunk 2077 і планували насолодитися грою в зимові вихідні 2021 року. І так само розчарувалися у грі на релізі.

Гру зняли з продажу в Playstation Store. Команда звинуватила керівництво в тому, що воно ставило нереалістичні дедлайни та брехало пресі про готовність гри. А інвестори CDPR пригрозили компанії колективним позовом за «обман з метою отримання наживи». Зрештою компанія домовилася з інвесторами, що виплатить $1,85 млн, щоб не доводити справу до суду.

Але від розгніваної публіки грішми не відкупишся. На початку 2021 року CDPR опублікували «дорожню карту» оновлень і покращень. І закликали гравців почекати, поки вони все дороблять. На початку 2022 року вони вчетверте оновили цю карту, що не додало публіці оптимізму. Хоча на той час уже вийшло декілька оновлень, які принаймні виправили більшість багів.

Також CD Projekt довели, що вміють тримати удар. У 2021 році компанії пророкували банкрутство, але вона продовжувала працювати над грою, хоч і повільно.

Грати в «Ілюзію свободи» треба, навіть якщо вас розлютила оригінальна гра

Одразу про основне — так, оновлений Cyberpunk 2077 разом з «Ілюзією свободи» дійсно став набагато кращим. CDPR переробили рольову систему, тепер вміння та навички героя частіше мають практичну користь та краще поєднуються між собою. Редактор IGN Метт Кім пише, що нарешті зміг зробити героя-нетраннера. У старій версії гри хакерські вміння могли полегшити бійки та перестрілки, але навіть близько не заміняли бойових навичок. Зараз, за словами Кіма, цілком реально прокачати героя, який змусить ворогів перестріляти один одного.

Також додали те, чого давно вимагали гравці, — автомобільні перестрілки. На релізній версії стріляти з авто було не можна. Це вдало поєднується з оновленою поліцією, яка тепер може дійсно переслідувати героя, якщо він вчинятиме злочини. У старій версії поліцейські просто зʼявлялися в нього за спиною.

Загалом розробники покращили штучний інтелект ворогів, які тепер вміють ховатися від куль за обʼєктами й намагаються обійти героя з флангів. А не просто стоять і чекають, коли їх убʼють, чи бездумно біжать уперед. Змінили й багато дрібних геймплейних моментів. Наприклад, раніше показник броні героя визначався його одягом. Тепер броня залежить від кібернетичних імплантів, систему яких теж переробили, і можна не жертвувати стилем і естетикою одягу заради захисту.

Доповнення «Ілюзія свободи» — це нова частина мапи, окремий район міста, де компактно відбувається дія нового сюжету, частково повʼязаного з основним. CDPR вірні своїй прихильності до знаменитих акторів, тому окрім Кіану Рівза тепер там є ще й Ідріс Ельба в ролі одного з ключових персонажів доповнення. Не будемо спойлерити сюжет DLC, але після перших завдань у ньому виникає відчуття, що полякам і слід було від самого початку робити саме таку гру — камерну динамічну історію з гарною режисурою. А не зазіхати на гру у великому відкритому світі.

CD Projekt RED

На думку оглядача PCGamer Теда Літчфілда, світ гри й зараз не тактильний, не інтерактивний і тому не дуже привабливий. Але CDPR зрозуміли, які саме історії можна розповідати в такому світі — кінематографічні, з чіткою постановкою сцен, міцним сценарієм і фабулою.

Скандал довкола української локалізації далекий від завершення

У лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, CDPR зайняли проукраїнську позицію. Вони заявили, що припиняють продаж своїх ігор у рф і не робитимуть російської озвучки для «Ілюзії свободи». А натомість нарешті зроблять українську текстову локалізацію і для основної гри, і для доповнення.

Коли українська локалізація вийшла разом з оновленням 2.0, виявилося, що перекладачі дозволили собі певну самодіяльність. Наприклад, в одній фразі вони замінили слово assholes на «русня», але в контексті — мова йшла про членів російської банди у світі гри. Також у фоторежимі поза навпочіпки в українському перекладі називається «як росіянин».

Arsenii Tarasov/CD Projekt

Arsenii Tarasov/CD Projekt

Arsenii Tarasov/CD Projekt

Це обурило російських гравців, які почали писати скарги розробникам. Несподівано, поляки попросили вибачення у російської аудиторії та пообіцяли розібратися. Це викликало обурення вже в українських гравців, які нагадали CDPR, що гра взагалі не продається в рф, тому незрозуміло, навіщо вступати в діалог з аудиторією, якої офіційно не існує.

Зʼясувалося, що CDPR досі ведуть російськомовні сторінки в соцмережах для гравців з рф. Росіяни дійсно не можуть купляти ігри компанії офіційно, але все-таки купують їх через Казахстан, Туреччину та інші країни, вигадуючи схеми з VPN і різними електронними гаманцями. І польські розробники насправді не хочуть втрачати цю аудиторію.

Західні ігрові медіа почали висвітлювати цей скандал, не розібравшись у ситуації. Наприклад, у новій версії гри на одній з локацій зʼявилися графіті в формі Криму з українським тризубом і тамгою — гербом кримських татар. PCGamer написали, що графіті теж додали українські локалізатори, не сказавши про це полякам. Хоча у перекладачів немає технічної можливості додавати графічні обʼєкти. І про це графіті під час самого скандалу мови взагалі не було.

Загалом, думки в українському сегменті соцмереж розділилися. Деякі юзери закликають бойкотувати гру через поведінку CDPR. Інші, навпаки, невдоволені самодіяльністю перекладачів і нагадують, що CDPR — це приватний бізнес, орієнтований на прибуток, зокрема й від російських гравців.

Польська студія на зауваження українських гравців поки не відреагувала.

CD Projekt RED

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