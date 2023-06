Що подивитися у вихідні. Нові сезони «І просто так…» і «Ведмедя», Семюель Л. Джексон у «Таємному вторгненні» від Marvel і раптово чудовий серіал про 4-метрового підлітка, який пізнає світ

And Just Like That… / HBO Max / шоуранер — Даррен Стар / у головних ролях — Сара Джесіка Паркер, Крістін Девіс, Синтія Ніксон, Кім Кетролл / тривалість — 11 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 54% від критиків, 43% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,7.