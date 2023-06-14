Римляни зневажливо ставилися до лікарів, бо вони лікували хвороби, яких не розуміли. Гонорари були надмірними, ліки — сумнівними, а над пацієнтами ставили експерименти ― переказ із The New York Times

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Щоб стати лікарем, потрібно довго вчитися — спочатку університет, потім ординатура, це займає понад 10 років. Римляни в першому столітті нашої ери скептично, навіть зневажливо ставилися до лікарів, бо багато з них тоді лікували хвороби, яких не розуміли. У своїй «Природничій історії» Пліній Старший намагався виступити проти медичної професії, бо вважав, що гонорари лікарів надмірні, ліки — сумнівні, а досвід вони набували, проводячи експерименти. Відтоді медичні засоби покращились. Людей не лікують за допомогою розбитих равликів, вʼяленого в солі мʼяса ласки чи попелу кремованих собачих голів. Але хірургічні інструменти змінилися несуттєво. The New York Times розповідає про недавні розкопки могили давньоримського медика, де знайшли такі медичні інструменти, а також розкриває деякі деталі того, як в стародавні часи лікували людей. Переказ «Бабеля».

Археологічна знахідка

Минулого року в Угорщині за 35 миль від Будапешту археологи розкопували реліквії мідного віку і аварського періоду. Подальше дослідження виявило некрополь аварів — кочового народу, що прийшов на зміну гунам Аттіли. Серед рядів гробниць дослідники знайшли могилу чоловіка, яку, схоже, не чіпали дві тисячі років. У могилі були череп, кістки ніг і скрині з металевими інструментами. Це були медичні інструменти, а тіло, ймовірно, належало давньоримському медику. У двох деревʼяних скринях були щипці для виривання зубів; інструмент для змішування, вимірювання та нанесення ліків, три скальпелі зі сплаву міді, оснащені знімними сталевими лезами та інкрустовані сріблом у римському стилі. Найбільш незвичайним був кістяний важіль для вправлення зламаних кісток і, ймовірно, рукоятка від свердла для трепанації черепа та вилучення пошкодженої зброї з кісток.

Інструментарій, придатний для виконання складних операцій, дозволяє зазирнути в передову медичну практику римлян першого століття і дізнатися, наскільки далеко лікарі могли подорожувати, щоб надати допомогу.

Два тисячоліття тому ці території лежали за межами Римської Імперії та вважалися місцем проживання «варварів». Чоловік з могили був лікарем і, на думку археологів, міг опинитися там, щоб зцілити поважну місцеву людину чи, можливо, він супроводжував римських легіонерів. Точної відповіді на це запитання немає.

Нову знахідку описують як одну з найбільших колекцій римських медичних інструментів першого століття.

Як лікували в Давньому Римі

Давні римляни покладали великі надії на своїх лікарів. У своєму трактаті De Medicina, або «Про медицину», римський енциклопедист I століття Авл Корнелій Цельс міркував, що «хірург повинен бути молодим, із сильною і твердою рукою, що ніколи не тремтить», і мати гостре та ясне бачення. Хірург повинен бути непохитним і чуйним, але його не мають зворушувати крики пацієнта від болю.

Більшість цих безстрашних римських лікарів були греками або, принаймні, розмовляли грецькою мовою. Багато з них були вільновідпущениками або навіть рабами, що може пояснювати їхній низький соціальний статус. Чоловік, похований в угорському некрополі, помер у 50 або 60 років. За словами дослідників, незрозуміло, чи був він насправді лікарем, але, імовірно, він не був місцевим.

Місцеві археологи пояснюють, що вивчати медицину можна було лише у великих містах Імперії, але на різних територіях були різні медичні традиції. «Тому стародавні медичні письменники, такі як Гален, радили лікарям подорожувати, щоб дізнатися про хвороби, які були загальними для певних регіонів», — розповідає колишній керівник кафедри археології та класики в Університеті Кента в Англії Патті Бейкер.

Майбутніх хірургів заохочували навчатися у визнаних лікарів, відвідувати великі бібліотеки й слухати лекції в таких віддалених місцях, як Афіни та Александрія, що тоді були осередком анатомічної освіти. Щоб навчитись краще лікувати бойові поранення, медики часто інтегрувалися в армію та гладіаторські школи.

«Не існувало жодних ліцензійних комітетів і формальних вимог для вступу до професії. Будь-хто міг назвати себе лікарем», — розповідає почесний археолог Вашингтонського університету Лоуренс Блікез. Якщо методи лікаря були успішними, до нього йшло більше пацієнтів. Якщо ж ні, він шукав іншу роботу.

Лікарі видаляли поліпи, запалені мигдалики, лікували геморой та свищі. Крім трепанації, більш радикальні операції включали мастектомію, ампутації, вправлення грижі та лікування катаракти. «Хірургія була чоловічою сферою», ― розповідає Блікес. Водночас, за його словами, було багато жінок-акушерок, тому вони теж розумілися на хірургії у сфері гінекології.

Усупереч міфам, кесарів розтин увійшов у медицину лише через деякий час після народження Юлія Цезаря в 100 році до нашої ери. Однак римляни практикували ембріотомію ― операцію, під час якої ножем відрізали кінцівки немовляти, яка застрягла в родових шляхах. «Щоб витягнути кінцівки, голову і тулуб з родових шляхів після того, як вони були розрізані, використовували спеціальний гак», — пояснює колишній керівник кафедри археології та класики в Університеті Кента в Англії Патті Бейкер. Ця жахлива процедура була потрібна, щоб врятувати життя матері.

Хірургія часто була останнім засобом лікування. «Будь-які знаряддя, знайдені в могилі неподалік Будапешту, могли спричинити смерть», — каже Бейкер. І пояснює, що тоді не було знань про стерилізацію чи теорію мікробів. Пацієнти могли померти від сепсису та шоку.

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