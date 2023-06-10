Що подивитися у вихідні. Серіал «Переповнена кімната» з Томом Голландом, легковажний комедійний трилер «Засновано на реальних подіях» і документалка про непросте життя Арнольда Шварценеггера

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Peacock

Цього тижня на Netflix, Apple TV+, Peacock, Disney+ і Hulu вийшли кілька цікавих релізів. Серед них — серіал-антологія «Переповнена кімната», четвертий сезон підліткового серіалу «Я ніколи не…», документальний мінісеріал «Арнольд» про Арнольда Шварценеггера, комедійний трилер «Засновано на реальних подіях» і байопік «Пекуче гарячий» про людину, яка (можливо) винайшла найпопулярніші сирні палички. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Серіал-антологія «Переповнена кімната»

Про що серіал. Перший сезон нового серіалу-антології заснований на романі «Таємнича історія Біллі Міллігана» 1981 року американського письменника Деніела Кіза. 1979 рік, Нью-Йорк. Молодого хлопця Денні Саллівана заарештовують за раптову і, на перший погляд, нічим не мотивовану стрілянину посеред міста. На це Денні підбила його дівчина Аріана, яку поліція ніяк не може знайти. За його справу береться лікарка Ріа Годвін, яка проводить із Денні серію розмов.

The Crowded Room / Apple TV+ / шоуранер — Аківа Голдсман / у головних ролях — Том Голланд, Аманда Сейфрід, Еммі Россум, Саша Лейн / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 18% від критиків, 100% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал загалом гарний, але його головний сюжетний твіст настільки зрозумілий від самого початку, що це трохи дивно. Оглядач на RogerEbert каже, що в серіалі є цікаві меседжі, які, утім, погано розкриваються через постійні діалоги Годвін і Саллівана.

Підліткове драмеді «Я ніколи не…» — четвертий сезон

Про що серіал. Деві Вішвакумар — 15-річна американка індійського походження з Лос-Анджелесу. Коли раптово помер її батько Мохан, вона від нервового перенапруження не могла ходити три місяці. Потім відновилася і пішла у старшу школу, але там стосунки з однокласниками склалися погано. На другий рік навчання Деві вирішує кардинально змінити своє життя і соціальний статус, розібратися зі своєї ідентичністю, походженням і місцем у світі. Шоуранер Мінді Калінг каже, що для неї цей серіал великою мірою автобіографічний. Четвертий сезон буде останнім.

Never Have I Ever / Netflix / шоуранери — Мінді Калінг і Ленг Фішер / у головних ролях — Майтреї Рамакрішнан, Пурна Джаганнатан, Річа Мурджані, Даррен Барнет / тривалість — 1 година 39 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 86% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. Collider вважає, що фінал серіалу непоганий, однак не дотягує до попередніх сезонів, і що серіал починався як дуже реалістичний, а під кінець перетворився на шоу. Mashable зазначає, що акторському складу вдалося зберегти хімію між персонажами до самого кінця.

Документальний мінісеріал «Арнольд»

Про що серіал. Документальний мінісеріал про довге і насичене життя Арнольда Шварценеггера. У якому сам Арні відверто розповідає про всі етапи своєї біографії — від дитинства і перших спортивних досягнень через бодибілдинг, акторську карʼєру і бізнес до політики й посади губернатора Каліфорнії.

Arnold / Netflix / режисерка — Леслі Чілкотт / у головних ролях — Арнольд Шварценеггер / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 73% від критиків, 94% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,2.

Що кажуть критики. Telegraph пише, що Арнольд на диво відвертий щодо особистого життя, але серіалу бракує гострих запитань про різноманітні скандали, що супроводжували актора протягом десятиліть. CNN каже, що документалка приємно нагадує про те, яким дивовижним буває життя, попри невдачі та проблеми.

Детективний комедійний серіал «Засновано на реальних подіях»

Про що серіал. Ава — вагітна жінка, який занадто нудно від її життя. Її робота у сфері нерухомості не приносить ані задоволення, ані великих прибутків. Її чоловік Натан теж не дуже задоволений життям — він хотів стати професійним тенісистом, а працює тренером у клубі для золотої молоді, для якої він лише обслуговуючий персонал. Стосунки Ави та Натана стають дедалі гіршими. Раптово пара починає цікавитися справою Вестсайдського різника — серійного вбивці, який орудує в їхньому місті. Ава вирішує створити власний подкаст і добре заробити на справі різника.

Based on a True Story / Peacock / шоуранер — Крейг Розенберг / у головних ролях — Кейлі Куоко, Кріс Мессіна, Том Бейтман, Наталія Даєр / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 82% від критиків, 79% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. The Guardian називає серіал доволі одноразовим, але все ж радить його подивитися через чудовий дует Кейлі Куоко і Кріса Мессіни. Variety каже, що серіал занадто короткий, щоб розкрити когось із персонажів, окрім Ави й Натана, але занадто довгий для всього іншого.

Байопік «Пекуче гарячий»

Про що серіал. Фільм засновано на автобіографічній книзі Річарда Монтаньєса «Хлопчик, буріто та печиво: від двірника до керівника». Монтаньєс — колишній прибиральник, який працював у Frito-Lay, дочірній компанії PepsiCo, що виробляє снеки, чипси, сирні палички тощо. Монтаньєс відомий своєю заявою, що саме він винайшов Flaminʼ Hot Cheetos — суперпопулярні гострі палички, які зʼявилися на ринку в 1990 році. Історія доволі заплутана, тому що PepsiCo офіційно заявляли, що Монтаньєс непричетний до винаходу Flaminʼ Hot, але брав участь у рекламній кампанії цього смаку і справді дослужився від прибиральника до директора з маркетингу Frito-Lay. А потім і до віцепрезидента з мультикультурних продажів усієї PepsiCo. У 2019 році через скандал щодо Flaminʼ Hot Монтаньєс пішов із компанії. Свою версію цих подій і виклали автори фільму.

Flamin' Hot / Hulu і Disney+ / режисерка — Єва Лонгорія / у головних ролях — Джессі Гарсія, Енні Гонзалес, Денніс Гейсберт, Тоні Шалуб, Еміліо Рівера / тривалість — 1 година 39 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 67% від критиків, 70% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,0.

Що кажуть критики. The New York Times просто нагадує, що історія успіху, викладена у фільмі, все ж є лише версією самого Монтаньєса, а не безперечною істиною. IGN називає фільм доволі шаблонним, але каже, що його робить цікавішим яскравий стиль, у якому він знятий.

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