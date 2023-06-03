Що подивитися у вихідні. Японський серіал «Ті дні» про аварію на Фукусімі, музична романтична драма «Прекрасне життя» і суперечливий серіал з Лілі-Роуз Депп і The Weeknd
- Автори:
- Дмитро Раєвський, Євген Спірін
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imdb.com / «Бабель»
Цього тижня на Netflix, Paramount+ і HBO вийшли кілька цікавих релізів. Серед них ― серіал-катастрофа «Ті дні», який відтворює події аварії на АЕС «Фукусіма-1», романтична драма «Прекрасне життя» про молодого музиканта, серіал «Ідол» з Лілі-Роуз Депп і The Weeknd та другий сезон кримінального серіалу «Джо Пікетт». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.
Серіал-катастрофа «Ті дні»
Про що серіал. Серіал знято на основі книги «На межі: інсайдерська історія Фукусіми» японського журналіста і письменника Рюсьо Кадоти, він же був консультантом серіалу. У центрі сюжету ― аварія на атомній електростанції «Фукусіма-1», яка сталася через землетрус і цунамі 11 березня 2011 року. Головний герой ― директор станції Масао Йосіда, який того дня не виконав наказ керівництва і взяв морську воду для охолодження реактора. На думку багатьох фізиків-ядерників, він допоміг запобігти більшій трагедії. У 2013 році Йосіда помер від онкологічного захворювання.
Що кажуть критики. The Guardian пише, що окрім Кодзі Якусо, який грає Йосіду, помітних героїв і акторів в серіалі немає, утім, це не так вже й погано. Heaven of Horror каже, що серіал досить жорсткий, але чомусь його хочеться передивлятися.
Романтична драма «Прекрасне життя»
Про що фільм. Молодий рибалка Еліот має неабиякий музичний талант і чудовий голос. Він іноді співає разом зі своїм другом на вечірках і мріє колись вирватися зі злиднів. Одного дня на вечірці він знайомиться із Сюзанною ― музичним менеджером, яка чує, як Еліот співає, і вирішує залучити його в шоубізнес. Проте на цьому шляху багато перепон ― і друг Еліота, який замість вдумливої роботи над музикою, вибирає алкоголь та азартні ігри, і стосунки Еліота і Сюзанни, що стають дедалі складнішими.
Що кажуть критики. ReadySteadyCut називає фільм милим, душевним і таким, що надихає. Leisure Byte пише, що сюжет фільму знайомий і зрозумілий, але останні пів години тримають напругу.
Драматичний серіал «Ідол»
Про що серіал. Джоселін ― молода популярна співачка, яку преса називає «попідолом». Вона вже втомилася від постійних турів і концертів і переживає нервовий зрив. У Джоселін починаються стосунки з Тедросом ― імпресаріо нічного клубу та «гуру самодопомоги», який обіцяє співачці розвʼязати її проблеми. Однак поступово виявляється, що Тедрос ― лідер цілого культу імені себе. Тедроса грає співак Ейбел Тесфає, відомий світові як The Weeknd.
Що кажуть критики. Variety каже, що персонаж Джоселін прописаний доволі погано, усю увагу на себе перетягує Тедрос. Й одразу зрозуміло, що The Weeknd має суттєвий вплив на виробництво серіалу. Rolling Stone вважає, що автори «Ідола» переплутали вихід за рамки зі збоченням, сатиру з грубими карикатурами, складність із токсичністю, а соски героїні з її характером.
Кримінальний неовестерн «Джо Пікетт» — другий сезон
Про що серіал. Адаптація серії романів американського письменника Сі Джей Бокса. Джо Пікетт ― лісник у Єллоустоунському національному парку у штаті Вайомінг. Він живе в маленькому містечку Седдлстрінг разом із дружиною Мерібет і донькою Шерідан. У перший робочий день Джо вступає в конфлікт із браконьєром Оте Кілі. І поступово вплутується в жорстоку кримінальну історію.
Що кажуть критики. Chicago Tribune каже, що другий сезон вийшов трохи заплутаним, але зрештою всі сюжетні лінії сходяться в одній точці.
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