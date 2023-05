У розпал Другої світової британці обернули проти німців їхню тактику бомбардування міст. Згадуємо, як палали Кельн, Гамбург, Берлін і Дрезден, а люди горіли живцем (і, звісно, натякаємо)

Джерела:

Keith Lowe. Inferno: The Devastation of Hamburg, 1943. Scribner, New York, 2009.

Sinclair McKay. The Fire and the Darkness: The Bombing of Dresden, 1945. St. Martin's Press, New York, 2020.

Richard Overy. The bombing war: Europe 1939—1945. Allen Lane/Penguin Books, 2013.

Patrick Bishop. Bomber Boys — Fighting Back 1940—1945. HarperPress, New York, 2007.