За рік влада запровадила, скасувала, повернула і знову заблокувала додаткові 30 тисяч гривень військовим у тилу. Тепер проти старої надбавки виступає і Залужний. Що сі коїть? Розбір

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Офіс президента України / Facebook

Після повномасштабного вторгнення український уряд вирішив суттєво підвищити зарплати військовим та іншим силовикам. Щомісяця незалежно від місця служби вони додатково отримували премію у 30 тисяч гривень, на передовій — 100 тисяч гривень. Майже через рік надбавку в 30 тисяч гривень для «тиловиків» скасували. Проти виступили ті, кого це рішення торкнулося, й опозиція. Десятого квітня Верховна Рада ухвалила закон із правкою, яка повернула премію всім військовим і поліцейським до кінця воєнного стану, а вже через два дні партія «Голос» зустрічною постановою цю ініціативу заблокувала. Поки парламент не розгляне постанову, виплати будуть заморожені. Заблокувати повернення до старої системи надбавок президента попросило й військове керівництво — головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала, міністр оборони Олексій Резніков та інші високопосадовці. Вони просять часу, щоб розробити нову справедливу схему виплат залежно від місця служби та ризиків. Першу зустріч із цього питання робоча група провела 5 травня. Кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко розібралася, що відбувається з виплатами. Для цього вона поговорила з головою Нацбанку Андрієм Пишним, автором правки про повернення доплат Дмитром Разумковим, секретарем бюджетного комітету Володимиром Цабалем і експерткою з фінансів Олександрою Бетлій.

Чому зʼявилися та як зникли виплати?

Додаткові виплати уряд ухвалив 28 лютого 2022 року, щоб додатково мотивувати військових і силовиків. Щомісячну надбавку до ставки у 30 тисяч призначили всім військовим і силовикам незалежно від того, де саме вони перебували — на передовій чи у глухому тилу. Таку ж виплату отримували курсанти та строковики. Для передової надбавка була втричі більшою — 100 тисяч гривень.

У червні — липні 2022 року Кабінет міністрів доручив усім міністерствам скоротити витрати з держбюджету. Міністерство економіки звернулося до силових міністерств із вимогою оптимізувати виплати військовим.

У січні 2023 року Кабмін видав постанову, яка змінила порядок виплат: 100 тисяч для тих, хто воює на передовій, лишили. Тим, хто перебуває у другому ешелоні, виконує бойові завдання не на лінії фронту чи керує фронтовими підрозділами, зберегли стару премію до 50 тисяч гривень. Надбавку в 30 тисяч залишили на розсуд Міністерства внутрішніх справ і Міноборони. І вже 1 лютого 2023 року ці два міністерства її скасували. Але мінімальну зарплату військовим підвищили до 20 100 гривень.

Таке рішення міністр оборони Олексій Резніков пояснив просто — воно справедливе, бо люди в тилу не мають отримувати приблизно ті самі гроші, що й бійці поруч із лінією фронту. А ще за рахунок скорочення Міністерство зекономило близько 100 мільярдів гривень, які можна витратити на нагальні потреби армії.

Джерела «Бабеля» в силових міністерствах слова Резнікова підтверджують, але одностайно погоджуються, що першочергова причина скорочень — відсутність коштів у бюджеті, а вже потім — справедливість.

Чому в бюджеті немає грошей, якщо виплати планували ще рік тому?

Бюджет на 2023 рік Верховна Рада ухвалила в листопаді минулого року, і в нього безумовні виплати у 30 тисяч гривень депутати не заклали. Економістка Олександра Бетлій вважає, що влітку 2022 року, коли готували бюджет, його розробники були впевнені, що активна фаза війни закінчиться до середини 2023-го. Тому планували, що перше півріччя все будуть фінансувати в повному обсязі, а далі збалансують бюджет за рахунок скорочень кількості військових чи виплат для них. На початку цього року стало зрозуміло, що цей прогноз був хибним. За словами Бетлій, на доплати у 30 тисяч гривень потрібно 170 мільярдів гривень на цей рік. Цих грошей немає.

Економіст і депутат від партії «Голос» Володимир Цабаль каже «Бабелю», що якщо доплати для людей у тилу не чіпати, міністерствам доведеться виплачувати ці надбавки за рахунок тих, хто зараз воює на фронті та отримує 100 тисяч щомісяця. Тобто потрібно буде скоротити кількість військових на передовій або виплати їм — а це ще гірший варіант. При цьому Цабаль підкреслює — якщо гроші в бюджеті зʼявляться, надбавки військовим у тилу треба платити. Із цією тезою погоджуються всі.

Чому в минулому році гроші на надбавки були, а тепер їх не стало?

Бо активна фаза війни триває, росія знищує інфраструктуру, люди виїздять із країни, економіка занепадає, а кількість людей на передовій, які мають отримувати доплати, збільшується. Так само гроші не можна не платити сімʼям загиблих, полонених і зниклих безвісти, яких щодня стає більше.

Минулого року для того, щоб отримати додаткові кошти в бюджет, Нацбанк продавав військові облігації. Зараз дефіцит бюджету росте, а продавати ще більше облігацій не можна, каже Бетлій, бо тоді НБУ буде нічим за них розрахуватись.

Гроші можна було б просто надрукувати, але це сильно шкодить економіці — через емісію курс гривні впаде, а інфляція зросте. Голова Національного банку України Андрій Пишний проти цього. «Пʼятий місяць спільними зусиллями НБУ та Мінфіну видатки на оборону забезпечуються беземісійним фінансуванням [тобто без друку грошей], — каже він «Бабелю». — Результат — на табло: інфляційні очікування поліпшилися, стійкість валютного ринку посилилася, а інфляція ― знижується».

Міністр фінансів Сергій Марченко в інтервʼю Forbes прогнозує, що доплату в 30 тисяч гривень вдасться повернути тільки, якщо підвищити податки. Наприклад, ПДВ доведеться підняти на 4%, а військовий збір — утричі.

Якщо все так погано, чому виплати повернули?

Насправді, їх не повернули. Скасування надбавки у 30 тисяч багато критикували військові, які втратили гроші, і деякі парламентарії. Зокрема, повернути її вимагали опозиційні депутати «Європейської солідарності». Її представник Олексій Гончаренко навіть зареєстрував петицію на сайті президента, яка вже набрала понад необхідні 25 тисяч підписів.

Десятого квітня 2023 року парламент розглядав зовсім інший закон — про відчуження майна, що належить росії чи росіянам. Тоді депутати й підтримали правку нардепа Дмитра Разумкова про те, щоб повернути виплати у 30 тисяч гривень усім військовим. Разумков говорить «Бабелю», що під час його відряджень на фронт військові просили повернути виплати. Мовляв, коли вони повернуться на ротацію, у них залишиться лише гола ставка у 20 тисяч гривень. На думку Разумкова, гроші на надбавку можна було б знайти, скоротивши зарплату держслужбовцям.

Депутат фракції «Голос» і секретар бюджетного комітету Володимир Цабаль каже, що так не вийде. Таке скорочення профінансує умовно 600 гривень доплат на кожного військового. «А де взяти 29 400 гривень — правка не передбачає», — каже депутат.

Тому 11 квітня Цабаль подав постанову, яка скасовує ухвалення закону з правкою Разумкова. За регламентом, поки парламент її не проголосує, спікер не має права підписувати закон і відправляти його на підпис президенту.

Проти повернення виплат виступає і Міжнародний валютний фонд. Там зазначають, що в такому разі доведеться збільшувати податки або продавати більше військових облігацій — і те й інше негативно вплине на українську економіку. Ігнорувати думку МВФ Україна не може — з минулого року пенсії, зарплати бюджетникам тощо покривають міжнародні донори, серед яких МВФ, G7, ЄС і США.

То що буде далі? Виплати повернуть чи ні?

Джерела «Бабеля» в парламенті поки що не розуміють, що буде із законопроєктом з правкою Разумкова. «По-хорошому, потрібно проголосувати постанову, яка блокує цей закон, і потім відправити його на друге читання», ― каже наш співрозмовник. Але навіть якщо документ дійде до президента, той навряд його підпише. Про це, зокрема, свідчить лист військового керівництва до Володимира Зеленського з проханням не повертати старі надбавки, а розробити нову справедливу систему, яка врахує місце служби та ризики для життя. Написати його, стверджують наші джерела в одному з вищих військових органів країни, силовиків попросили в Офісі президента. Так влада намагається розділити відповідальність за непопулярний крок з авторитетними в армії людьми, зокрема головнокомандувачем Валерієм Залужним.

Розробити нову систему доплат взялася робоча група. До неї увійшли депутати, представники Генштабу, Міноборони, ГУР, СБУ та інших відомств. Пʼятого травня відбулась перша зустріч, там обговорювали питання про виплати, уніфікацію зарплат військових, курсантів, строковиків та інструкторів. Усі результати оформлять в окремий документ змін до бюджету, каже співрозмовник «Бабеля», який був на засіданні групи. Внести його на розгляд парламенту хочуть швидко — до кінця травня.

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