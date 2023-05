Що подивитися у вихідні. Приквел «Бріджертонів», красива антиутопія «Бункер» і американський римейк «Чоловіка на імʼя Уве» з Томом Генксом

The Other Two / HBO Max / шоуранери — Кріс Келлі та Сара Шнайдер / у головних ролях — Хелен Йорк, Дрю Тервер, Кейс Вокер, Кен Маріно / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,8.