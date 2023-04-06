Колаборанти та ватажки проросійських бойовиків довго не живуть. Їх підривають, розстрілюють і знищують. Історія від «Бетмена» до «Татарського» — зручний таймлайн

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Kate Ban / «Бабель»

Другого квітня 2023 року в Санкт-Петербурзі вбили російського пропагандиста Максима Фоміна, відомого як «Владлен Татарський». Поруч із ним вибухнула статуетка з його ж зображенням — її Фоміну вручила дівчина на імʼя Дарʼя Трепова, яку вже заарештували. Фомін народився в Макіївці та майже все життя прожив в Україні, тут сидів у вʼязниці за пограбування банку, а потім воював у загонах терористів «ДНР» і «ЛНР». Він пережив багатьох своїх колег-колаборантів і зміг влаштуватися «воєнкором» у росії. Ключові бойовики та польові командири терористичних загонів почали раптово гинути далеко від поля бою в перший день 2015 року. Спочатку — переважно у власних машинах, які розстрілювали із засідок. Згодом їх почали підривати. Ми зібрали основних колаборантів і терористів у зручному анімованому таймлайні. (І сподіваємося, що цей список буде розширюватися).

Тут перелічені лише ватажки угруповань і відомі бойовики та зрадники. Тільки за 2022 рік на окупованих територіях від Херсону до Старобільська внаслідок раптових вибухів і пострілів загинули ще 18 різних колаборантів — політиків, чиновників і силовиків.

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