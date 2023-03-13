Ви так давно разом, що вже й забули, який він, шалений спонтанний секс? Ось вам інструкція від Vice. Подвійного ділдо і фонтану з лубрикантів не буде (не шукайте)

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Ангеліна Коткова / «Бабель»

Кохання, може, й вічне, а от секс — точно ні. З часом пристрасть згасає і поступається місцем рутині, соцмережам або просто сну. Це кінець? Секс ніколи не повернеться? Час розходитись чи, навпаки, скупити весь асортимент секс-шопу і не здаватися, доки не доїсте останні трусики з банановим смаком? Якщо коротко: ні, це не кінець. Щоб повернути секс, потрібні не іграшки з магазину для дорослих, а розмови, жарти й мастурбація на самоті. Переказуємо сповнений оптимізму й надії матеріал Vice.

Спілкуйтеся

Спілкування, хоч як дивно, — це ключ до повноцінного сексу, а також до здорових стосунків. І це не так легко: говорити про сексуальні бажання стає складніше, що далі партнери відходять від останнього чудового оргазму.

Один з найкращих способів говорити про секс — робити це у спальні. Медіа часто зображують такі розмови як щось несексуальне. Секс-тренерка Рейчел Шан, однак, каже, що це дуже корисно. Таке спілкування дозволяє кожному з партнерів контролювати задоволення, розказати іншому, які відчуття та рухи йому подобаються, і врешті зробити секс кращим для обох.

Спитати можна так: «Як тобі це? Як зробити це приємнішим? Як мені краще це робити — повільніше, швидше, мʼякше, сильніше?» Тренерка радить подумати про такі питання заздалегідь: це не «найприродніше», про що люди говорять між собою, тому доведеться звикати.

Сімейна терапевтка Кенда Капальбо каже, що варто навчитися комфортно говорити про секс не тільки у спальні, а й поза нею. «Багатьом парам важко просто говорити про секс. Те, що ви обговорюєте фантазії, не значить, що ви хочете втілити їх у життя. Можна просто уявити, як би це було, або спитати, чи партнер про це колись думав», — пояснює терапевтка. Капальбо також радить обговорювати чи дивитися разом етичне порно. Це допоможе не соромитися й не тривожитися через власну сексуальність, бажання й кінки.

Не поспішайте

Секс нашвидку й між зустрічами в Zoom часом буває суперприємний і привабливий. Але якщо дивитися на нього лише як на виснажливу гонитву за оргазмом, він може набриднути. Сповільнитися та змінити уявлення про те, як має відбуватися секс, — ще один ключ до того, щоб бути кращим коханцем і мати більш наповнене сексуальне життя.

Світ дуже стрімкий, часу постійно бракує, і збудження теж може видаватися справою швидкою. Додається і стереотип: пристрасть — це увірватися до вітальні, здерти одне з одного одяг і віддатися на столі в кухні. Але якщо кохатися тільки швидко, можна втратити задоволення, яке здатне тривати довго.

Розтягніть прелюдію, не женіться за одночасним оргазмом, отримуйте його по черзі і, зрештою, зануртеся в поцілунок — можливо, ви його дуже недооцінюєте. «Я думаю, важливо просто відключитися й усвідомити, скільки задоволення можна отримати і без статевого акту», — каже Капальбо. Це також допоможе більше бути тут і тепер: усі ж колись у розпалі сексу ловили себе на думці, що треба помити духовку чи сплатити податки за ФОП.

Професійна консультантка та секс-терапевтка Ліндсі Мюррей радить спробувати вправу «чуттєвий фокус» — це форма усвідомленості. Партнери без поспіху й обмеження часу торкаються одне одного, коли на них немає одягу чи спідньої білизни. Це допоможе зрозуміти, на що розум схильний відволікатися, і звернути увагу на силу доторку, текстуру, температуру. «Не намагайтеся викликати збудження, але й не зупиняйте його. Просто спостерігайте: скільки ви відволікалися, чи змогли повернути увагу до свого тіла й відчуттів», — каже Мюррей.

Рейчел Шан радить вправлятися в цьому і на самоті. Влаштовуйте моменти мікроусвідомленості. Наприклад, зверніть увагу, як одяг торкається шкіри. Замість того щоб перевірити телефон, зупиніться на мить і побудьте в контакті з тілом.

Цінуйте самотність

Інтимний час із собою, його кількість та якість можуть допомогти дослідити відчуття й улюблені способи збудження. Все це можна перенести в ліжко з партнером. Шан каже, що людина могла вчитися мастурбувати без особливої приватності чи коли батьки стукали у двері й вимагали негайно вийти з ванної. Для багатьох це й досі реальність. І через це оргазм може надмірно залежати від певних рухів чи методів, наприклад, від конкретної пози чи сильної стимуляції.

Шан радить експериментувати із секс-іграшками та відкривати нові способи досягти оргазму. Наприклад, якщо ви звикли затримувати дихання перед оргазмом, можна спробувати дихати глибоко. Чи мастурбувати перед дзеркалом — бо для багатьох людей це неприйнятно.

Знання про те, як отримати неймовірний оргазм, також допомагає зняти відповідальність за ваше задоволення з партнера. «Підходьте до цього з точки зору власних інтересів, — каже Мюррей. — Це не означає не дбати про партнера, звісно. Але обоє мають ставити за пріоритет власне задоволення. Кожен сам відповідає за свій оргазм. Партнер здатний допомогти, але якщо ви хвилюєтеся, то можете створити блок, який завадить отримати задоволення».

Ставтеся до сексу простіше

В ідеалі, як каже Капальбо, — з гумором. «Люди бувають надто цілеспрямовані, — вважає експертка. — Замість того щоб просто насолоджуватися, вони намагаються створити кіно про те, як секс мав би виглядати. Думаю, найкраще сексуальне життя у людей, які підходять до всього з самоіронією». Своїм клієнтам вона радить навмисно займатися сексом незграбно — щоб побачити, що не так це вже й важливо.

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