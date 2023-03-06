Зі штучним інтелектом можна працювати або побазікати. Може, він і людей у порно замінить? Актори стануть непотрібні? До цього далеко: ми купуємо не картинки, а людський звʼязок. За матеріалом Wired

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Ангеліна Коткова / «Бабель»

Чат-бот ChatGPT від OpenAI, який презентували наприкінці лютого, змусив понервувати фінансистів, журналістів та розробників. Ця нейромережа, зокрема, вміє писати код, створювати тексти та проводити фінансовий аналіз. Суддя в Колумбії навіть консультувався з ботом, щоб ухвалити рішення. Компанія Meta розробляє чат-боти зі штучним інтелектом для Facebook, Instagram і WhatsApp. Нейромережі швидко розвиваються і, можливо, скоро замінять людей у багатьох видах діяльності. А в сексі? Видання Wired заспокоює: роботи та алгоритми не зможуть конкурувати із секс-працівниками, бо ми досі шукаємо людського тепла й близькості.

Письменниця й журналістка Люкс Альптраум стала вебкам- та онлайн-порномоделлю 2001 року, коли їй було 18. За сьогоднішніми стандартами це був дуже простий контент. Люкс викладала еротичні фото, у онлайн-шоу кадри оновлювалися приблизно раз на 15 секунд. За три з половиною роки вона зняла лише два відео, і в одному з них не було звуку, бо мікрофон не працював. Та люди все одно платили — вони купували приватні шоу, що були доступні тільки для них. Зображення могли бути поганими, розмитими, але оголеного тіла було досить, щоб компенсувати ці вади. «Поки можна було побачити циці, я мала що продавати», — каже Люкс.

Генератори зображень Midjourney та DALL-E створюють реалістичні фото людей, яких не існує. Це могло б поставити хрест на секс-роботі: алгоритм може створити і порно. Шанувальники штучного інтелекту (ШІ) наче не помічають проблем із зображеннями: деформовані руки, верх бікіні, що суперечить законам фізики, і не зовсім людські зуби.

Це не означає, що компʼютерне порно не сподобається нікому і ніколи. Зрештою, є люди, що купують ляльки RealDoll, а чоловіки, які публікують фото моделей, згенеровані ШІ, у щирому захваті. Секс-зображення, які алгоритм здатний створювати дуже швидко, може бути корисною нішею для тих, хто не хоче платити за порно чи любить мастурбувати на неіснуючих людей. Однак ті, хто найбільш захоплено поширюють компʼютерну еротику та порно, здається, певні: коли люди шукають такий контент, їм потрібна купка пікселів приблизно у формі голої людини.

«Люди підписуються на мій OnlyFans не тому, що хочуть побачити якусь голу жінку. Вони підписуються, бо хочуть бачити оголеною саме мене, зокрема через звʼязок, який утворився, тому що вони підписалися на мене в інших соціальних медіа», — написала у Twitter модель Laura Lux.

Хто платить за порно чи скільки заробляє індустрія для дорослих, точно невідомо. Однак навіть у світі, де легко знайти безкоштовне порно, люди платять на OnlyFans. За шість років існування платформи три мільйони людей, що створюють контент, заробили $10 мільярдів — їх заплатили 220 мільйонів користувачів. Сам OnlyFans 2021 року заробив на 160% більше, ніж у попередньому — один мільярд доларів. Люди платять платформі, бо хочуть підтримувати моделей, а не студії — а ще тому, що відчувають із ними особистий звʼязок, а часом знайомі в реальному житті.

Люди реєструвалися на сайті Люкс, платили їй і мирилися із не надто хорошою камерою, хоча могли отримати порно значно кращої якості. «Вони підтримали мене не тому, що я була чарівною моделлю з ідеальними пропорціями. А тому, що я була справжньою жінкою, з якою вони відчували звʼязок», — каже Люкс. Це він, а не сам фізичний потяг, був основою її взаємин із підписниками. Фани допомагали Люкс розібратися з кодуванням, коли вона писала свій сайт, знали про її романи та проблеми, і це додавало вражень від перегляду шоу.

Чат-ботам досі складно вловити сутність звʼязку між людьми. Репортер New York Times поговорив із чатом Microsoft Bing. Бот освідчився журналістові в коханні і переконував, що той нещасливий у шлюбі, бо вони з дружиною одне одного не кохають. Навіть якби ШІ міг створити переконливу розмову, складно уявити, що взаємодія з алгоритмом буде такою ж привабливою, як тоді, коли знаєш, що секс-повідомлення надсилає людина. Користувачі платять за такий контент, тому що шукають глибокої людської близькості — того, що ШІ не може відтворити за визначенням.

У 2018 році Шеррі Теркл, професорка Массачусетського технологічного інституту, писала в статті New York Times: роботам і чат-ботам, яких створили для спілкування, бракує базової людяності, яка потрібна для справжньої емпатії, вони мають лиш поверхове факсиміле. Теркл не писала про секс-бізнес, та її теорія підходить і для нього. ШІ не може прагнути уваги шанувальників, жадати когось чи чогось. Секс-працівники, хай їхні відносини з роботою та шанувальниками часто бувають складними, — це все одно люди, які здатні мати бажання, знають, що таке збудження, хочуть дивитися, або щоб хтось дивився на них, і спостерігачі знають про це. ШІ може створити тільки симулякр сексуальності.

У часи, коли можливості отримати безкоштовний секс-контент безмежні, успіх OnlyFans показує, що для багатьох шанувальників порно лишаються важливими реальність і справжній звʼязок. Швидко замінити його алгоритмом — це скоріш наукова фантастика, аніж факт.

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